نجم الدوري الإسباني الخبير مُرشح لخلافة بوسكيتس في برشلونة

كشف تقرير صحيفة موندو ديبورتيفو بأن برشلونة اتخذ أولى الخطوات في محاولته للتعاقد مع إيلكاي جوندوجان الذي نتهي عقده مع السيتي، ولكنه كذلك يراقب وضع لاعب الوسط الإسباني داني باريخو نجم فياريال.

يحرص تشافي هيرنانديز، مدرب فريق برشلونة على الحصول على أفضل الخيارات في خط الوسط، ولكن لأن النادي لن يكون بإمكانه دفع 65 مليون يورو لجلب البرتغالي بيرناردو سيلفا من السيتي، فسيكون عليه البحث عن ضم أحد اللاعبين مجانًا مثل إيلكاي جوندوجان.

ومع ذلك أشارت صحيفة موندو ديبورتيفو بأن جوندوجان ليس الخيار الوحيد لدى نادي برشلونة للتوقيع مع بديل لسيرجيو بوسكيتس، فهناك أيضًا داني باريخو.

من المقرر أن يبلغ باريخو عامه الـ34 في الشهر المقبل، لكن برشلونة يعتبره فرصة ممتازة في السوق حيث ينتهي عقده الحالي مع فياريال بنهاية الموسم.

وعلى الرغم من عمره فإن باريخو يعتبر أحد أكثر لاعبي خط الوسط في الدوري الإسباني تميزًا، حيث أن لديه ما يقرب من 450 مباراة باسمه على صعيد الليجا ويتمتع اللاعب المخضرم بالخبرة والجودة اللازمتين لخلافة سيرجيو بوسكيتس، في حالة قرر بوسكيتس أن يغادر النادي الكاتالوني.

يُشير الوضع الحالي إلى أن نادي برشلونة يضع جوندوجان في المرتبة الأولى، ولكن ربما يكون البارسا منفتح على إمكانية التعاقد مع لاعبي خط وسط في الموسم القادم.