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فيديو.. ليفربول يتلقى هزيمة مدوية من بورنموث متذيّل الترتيب

الأحد 12 مارس 2023 11:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. ليفربول يتلقى هزيمة مدوية من بورنموث متذيّل الترتيب



وكالات / سما /

تلقى ليفربول هزيمة مدوية أمام مضيفه بورنموث بهدف نظيف، خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب “فيتاليتي”، ضمن إطار الجولة 27 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبعد الفوز التاريخي الذي حققه ليفربول على غريمه مانشستر يونايتد في الجولة الماضية، لم يتوقّع أحد أن يقدّم الفريق مباراة سيئة إلى هذا الحد ويخسر أمام بورنموث الذي يتذيل سلم الترتيب قبل هذه الجولة.

ودخل الريدز المباراة محاولاً فرض أسلوبه الهجومي، وهدد المرمى في أكثر من لقطة خلال الدقائق الأولى، لكن بورنموث فاجأ الجميع بتسجيل هدف عند الدقيقة 28 عن طريق فيليب بيلينج.

ولم يظهر ليفربول بالشكل المطلوب إطلاقاً خلال الشوط الثاني، وظل عاجزاً عن اختراق حصون بورنموث الذي تراجع إلى مناطقه للحفاظ على تقدمه.

وتحصّل فريق المدرب يورجن كلوب على ركلة جزاء بحلول الدقيقة 75 كانت ستغيّر مجريات اللقاء تماماً، لكن محمد صلاح لم ينجح في تحويلها إلى هدف التعادل، وسدد كرة طائشة ذهبت خارج الخشبات الثلاث.

وتجمّد رصيد ليفربول عند النقطة 42 وظل مؤقتاً في المركز الخامس في سلم الترتيب، بينما رفع بورنموث رصيده إلى النقطة 24 وصعد إلى المركز 16.

#ليفربول #بورنموث #الدوري الإنجليزي #فيتاليتي

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