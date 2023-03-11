  1. الرئيسية
  2. الرياضة

فيديو.. مانشستر سيتي يتجاوز عقبة كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

الأحد 12 مارس 2023 11:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. مانشستر سيتي يتجاوز عقبة كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي



وكالات / سما /

نجح فريق مانشستر سيتي في تحقيق انتصار مُهم وصعب على كريستال بالاس بنتيجة 1-0، وذلك في إطار مُنافسات الدوري الإنجليزي.

وقدم لاعبو كريستال بالاس مُباراة كبيرة أمام أبطال الدوري الإنجليزي، ونجح باتريك فييرا في تضييق الخناق على نجوم مانشستر سيتي.

وانتظر لاعبو وجمهور السيتي حتى الدقيقة 78 لهز شباك الفريق المُنافس على أرض ملعبه سيلهرست بارك.

وتحقق الهدف بفضل ركلة جزاء حصل عليها الفريق صاحب القمصان السماوية، ونجح الهداف إيرلينج هالاند في ترجمتها لهدفٍ بفضل تسديدته القوية.

ورفع هالاند رصيد أهدافه في الدوري الإنجليزي هذا الموسم للهدف رقم 28 يحتل بهم صدارة هدافي المُسابقة بفارق 8 أهداف كاملة عن أقرب مُلاحقيه هاري كين.

ووصل السيتي بعد الفوز في مُباراة اليوم للنقطة رقم 61 يحتل بهم الفريق المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق نقطتين عن المُتصدر أرسنال الذي لعب مُباراة أقل.

وتجمد رصيد كريستال بالاس عند النقطة رقم 27 في المركز الثاني عشر في جدول الترتيب.

#الدوري الإنجليزي #مانشستر سيتي #كريستال بالاس

الأكثر قراءة اليوم

الصحة بغزة تصدر بيانًا هاماً حول حالة الطفل مراد عمار الحوراني

مهاجما بن غفير.. شبتاي يرفض الاستقالة

ضباط إسرائيليون: "قتال الفلسطينيين تحسّن بشكل ملحوظ".. "كل اقتحام بمثابة حرب"

"الفلك الدولي" يكشف موعد أول أيام شهر رمضان 2022

الكاظمي يفجر مفاجأة مدوية : جثة صدام حسين رميت قرب منزلي بعد إعدامه

غضب إسرائيلي من جنوب أفريقيا..

الإعلام الحكومي بغزة يستنكر وقف "فرانس 24" عمل الزميلة ليلى عودة

الأخبار الرئيسية

سموتر

سموتريتش يتوجه لواشنطن ولن يلتقيه أي مسؤول رسمي أميركي

لاول مرة .. قلق إسرائيلي من مناقشة البرلمان الأوروبي احتجاجات التغييرات القانونية

محدث: الاحتلال يغتال ثلاثة فلسطينيين قرب نابلس

photo_2023-03-11_22-09-09

"واشنطن بوست" تنشر فيديو ثلاثي الأبعاد يوضح كيف أطلق الاحتلال النار على المدنيين

ضباط إسرائيليون: "قتال الفلسطينيين تحسّن بشكل ملحوظ".. "كل اقتحام بمثابة حرب"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية