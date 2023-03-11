فيديو.. مانشستر سيتي يتجاوز عقبة كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

نجح فريق مانشستر سيتي في تحقيق انتصار مُهم وصعب على كريستال بالاس بنتيجة 1-0، وذلك في إطار مُنافسات الدوري الإنجليزي.

وقدم لاعبو كريستال بالاس مُباراة كبيرة أمام أبطال الدوري الإنجليزي، ونجح باتريك فييرا في تضييق الخناق على نجوم مانشستر سيتي.

وانتظر لاعبو وجمهور السيتي حتى الدقيقة 78 لهز شباك الفريق المُنافس على أرض ملعبه سيلهرست بارك.

وتحقق الهدف بفضل ركلة جزاء حصل عليها الفريق صاحب القمصان السماوية، ونجح الهداف إيرلينج هالاند في ترجمتها لهدفٍ بفضل تسديدته القوية.

ورفع هالاند رصيد أهدافه في الدوري الإنجليزي هذا الموسم للهدف رقم 28 يحتل بهم صدارة هدافي المُسابقة بفارق 8 أهداف كاملة عن أقرب مُلاحقيه هاري كين.

ووصل السيتي بعد الفوز في مُباراة اليوم للنقطة رقم 61 يحتل بهم الفريق المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق نقطتين عن المُتصدر أرسنال الذي لعب مُباراة أقل.

وتجمد رصيد كريستال بالاس عند النقطة رقم 27 في المركز الثاني عشر في جدول الترتيب.