فيديو.. ريال مدريد يقلب الطاولة علي إسبانيول ويستعيد نغمة الانتصارات

حقق ريال مدريد انتصاراً ثميناً على ضيفه إسبانيول بثلاثة أهداف مقابل هدف يتيم، خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب سانتياجو برنابيو، لحساب الجولة 25 من بطولة الدوري الإسباني.

واستعاد ريال مدريد نغمة الانتصارات بهذا الفوز، بعد التعثّر في المباريات الثلاث الماضية ضد أتلتيكو مدريد وبرشلونة وريال بيتيس، كما قلّص الفارق مع غريمه التقليدي إلى 6 نقاط، بانتظار ما ستسفر عنه مباراة البرسا ضد أتلتيك بيلباو يوم غد الأحد.

واستقبل ريال مدريد هدفاً مبكراً من إسبانيول، وتحديداً في الدقيقة الثامنة، حمل توقيع خوسيلو، ويتحمّل إدواردو كامافينجا مسؤولية الهدف بشكل كامل بسبب خسارته الكرة في منطقة خطيرة.

وانخفض رتم اللقاء في الشوط الثاني بعض الشيء، لكن هذا لم يمنع ريال مدريد من تسجيل الهدف الثالث في الوقت بدل الضائع، والذي جاء عن طريق البديل ماركو أسينسيو.

ورفع الفريق الملكي رصيده إلى النقطة 59، ليبقى في المركز الثاني بفارق 6 نقاط عن برشلونة، في حين تجمّد رصيد إسبانيول عند النقطة 27، وظل مؤقتاً في المركز 13.