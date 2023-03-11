لاول مرة .. قلق إسرائيلي من مناقشة البرلمان الأوروبي احتجاجات التغييرات القانونية

القدس المحتلة / سما /

تترقب الأوساط الإسرائيلية بقلق انعقاد البرلمان الأوروبي الثلاثاء المقبل، لمناقشة الأزمة الداخلية في دولة الاحتلال والاحتجاجات ضد خطة الحكومة اليمينية لإضعاف القضاء.



وتعد الخطوة الأوروبية "غير عادية"، وهي الأولى يما يتعلق بالتشريع الذي تحاول حكومة اليمين برئاسة بنيامين نتنياهو الترويج له، وقد تم دعوة منسق السياسة الخارجية للاتحاد جوزيف بوريل لإلقاء خطاب، لكن لم يتضح بعد ما إذا كان سيشارك.



باراك رافيد المراسل السياسي لموقع ويللا، أكد أن "أهمية هذا النقاش غير العادي للغاية يكمن في أنه ينعقد حول قضية تتعلق بالسياسة الداخلية لإسرائيل، وهذه أهم خطوة اتخذتها مؤسسات الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالتشريعات التي تحاول حكومة نتنياهو الترويج لها ضد النظام القضائي".



وأضاف أن "دوافع المسؤولين في الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه لعقد هذه الجلسة غير العادية شعورهم بالقلق من خطة الحكومة الإسرائيلية لإضعاف نظام القضاء لأنه يخلق لديهم العديد من أوجه الشبه بين اسرائيل وبين التحركات المناهضة للديمقراطية التي حدثت في دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي مثل بولندا والمجر".





وأشار إلى أنه "بالتزامن مع انعقاد جلسة البرلمان فقد تم تداول وثيقة للبرلمان الأوروبي قبل المناقشة، ورد أنه في الآونة الأخيرة في إسرائيل بدأت أكبر حركة احتجاجية في تاريخ الدولة ضد التغييرات التي تريدها حكومة نتنياهو في النظام القضائي، وتهدف لإضعاف النظام الليبرالي في إسرائيل من خلال منح الحكومة السيطرة على تعيين القضاة، والحدّ من سلطة المحكمة العليا لإلغاء التشريعات، كما جاء في الوثيقة".



وأكدت الوثيقة التي وزعت على أعضاء البرلمان أن "الاحتجاج يتوسع ليشمل قطاع الأعمال وقطاع التكنولوجيا الفائقة والجيش ومجتمع المخابرات، وأثناء تفريق المظاهرات استخدمت شرطة الاحتلال قنابل الصوت وخراطيم المياه، في حين أعلن مسؤولون كبار في وزارة الخارجية الاسرائيلية أنهم يتابعون المناقشة الأوروبية، وأن النقطة الأهم أن النقاش لن يكون له أي منتج في شكل قرار أو أي بيان باسم البرلمان الأوروبي".



تجدر الإشارة أنه مقارنة بالولايات المتحدة، فإن ردود الفعل الاوروبية العامة على تحركات حكومة الاحتلال لإضعاف النظام القضائي جاءت أكثر محدودية، مع أن عددا من المسئولين في مؤسسات الاتحاد الأوروبي تناولوا الموضوع علنًا، ومنهم رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا خلال لقائها بالرئيس يتسحاق هرتسوغ في بروكسل قبل أسابيع قليلة.



فيما تناولت وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك ذات الموضوع بقوة خلال مؤتمر صحفي عقدته مع نظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين، في برلين الأسبوع الماضي، وقالت إن ألمانيا قلقة من تداعيات تحركات الحكومة على استقلالية النظام القضائي.



وأثار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون القضية في لقاء مع نتنياهو في باريس، لكنه امتنع عن التعليق علنا على الموضوع، ومع ذلك سرب مسؤولون فرنسيون كبار انتقادات ماكرون إلى صحيفة لوموند بعد وقت قصير من الاجتماع مع نتنياهو.