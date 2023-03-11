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إضراب شامل حدادًا على الشهداء الثلاثة في نابلس

الأحد 12 مارس 2023 10:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إضراب شامل حدادًا على الشهداء الثلاثة في نابلس



نابلس / سما /

دعت لجنة التنسيق الفصائلي مدينة نابلس، اليوم الأحد، إلى الإضراب الشامل حدادًا أرواح الشهداء الثلاثة الذين ارتقوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي، بعد اشتباكات مسلحة.

وصدحت المساجد في المدينة بإعلان الحداد على أرواح الشهداء الثلاثة الذين ارتقوا قرب حاجز صرة غرب نابلس.

واستشهد ثلاثة مقاومين فلسطينيين، صباح اليوم، إثر اشتباك مسلح مع جيش الاحتلال غرب محافظة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.​

وأعلنت وزارة الصحة أن الشؤون المدينة أبلغتها باستشهاد 3 مواطنين فلسطينيين، عقب إطلاق قوات الاحتلال النار عليهم قرب نابلس.

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