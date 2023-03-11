رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة اليوم الأحد، على صدر صفحاتها الأولى اعتقال الاحتلال عشرة مواطنين من الضفة، بينهم سيدة، وقمع مسيرة كفر قدوم، ووقوع اصابات.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"القدس":

الرئيس يطلع المبعوث الصيني على آخر مستجدات الأوضاع في فلسطين

تفاديا للتصعيد.. نتنياهو يرجئ النظر بإخلاء الخان الأحمر وشرعنة بؤرة "أفيتار" إلى ما بعد رمضان

تصوير منازل المواطنين شرق يطا والمستوطنون يواصلون اعتداءاتهم

"وثيقة جنين الوطنية": المقاومة حق مشروع كفلته المواثيق والأعراف الدولية

لليوم الـ26 على التوالي.. الأسرى يواصلون خطواتهم حتى الشروع بالإضراب

120 منظمة وجمعية تطلق الحملة الدولية لتحرير جثامين الشهداء

عشرات الآلاف يتظاهرون مجددا ضد حكومة نتنياهو

"الحياة الجديدة":

الاحتلال يعتقل عشرة مواطنين من الضفة بينهم سيدة واستولى على جرافة غرب سلفيت واستهدف المزارعين شرق خان يونس

الرئيس يستقبل المبعوث الصيني الخاصة لعملية السلام في الشرق الأوسط

لليوم الـ26: الأسرى يواصلون "العصيان" ضد إدارة سجون الاحتلال

نتنياهو يرجئ النظر بالخان الأحمر وشرعنة "إفياتار" تفاديا للتصعيد في رمضان

استمرار التظاهرات ضد خطة نتنياهو لإضعاف القضاء

"الأيام":

قمع مسيرة كفر قدوم ووقوع اصابات ومسح جوي لقرية ماعين المهددة بالتهجير

الأسرى يواصلون خطواتهم النضالية ودعوة لوقفات مساندة الثلاثاء المقبل

الرئيس يطلع المبعوث الصيني للسلام على الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب

نتنياهو يرجئ النظر بالخان الأحمر وشرعنة "أفيتار" إلى ما بعد رمضان

في وثيقة إجماع وطني.. جنين: الدعوة لصياغة برنامج نضالي موحد وترسيخ الوحدة وإطلاق مبادرة للتكافل

اسرائيل: عشرات الآلاف يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو وإضعاف القضاء للأسبوع العاشر