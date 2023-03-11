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القائمة المحدثة لأسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة

الأحد 12 مارس 2023 08:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القائمة المحدثة لأسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة



غزة/ سما /

جاءت أسعار الخضروات والدجاج واللحوم والبيض في أسواق قطاع غزة، اليوم الأحد 12 مارس 2023، على النحو التالي :-

بندورة                          1.5 شيكل

بصل                            2 شيكل

بطاطا بلدية                     1.8شيكل

ليمون                           1.5 شيكل

خيار حمام                   1 شيكل

فلفل حلو ملون "فليفلة"        6 شيكل

جزر                            2شيكل

فلفل حار                      8 شيكل

باذنجان                        3 شيكل

خيار بلدي                     4 شيكل

بنجر                           4 شيكل

لفت                           1.5 شيكل

جزر أحمر                    3.5 شيكل

جزر عادي                 2 شيكل

بطاطا حلوة                1 شيكل

ثومة                           6 شيكل

بطاطا صغيرة            1.2 شيكل

كوسا                         2 شيكل

فول اخضر                  3 شيكل

يقطينة                        4 شيكل

فلفل سلطان                 4 شيكل

ملفوف أبيض                3 شيكل

ملفوف أحمر               3 شيكل

زهرة                        2.5 شيكل

قرع                    4 شيكل

بندورة شيري            4 شيكل

دجاج                     11 شيكل

لحوم حمراء             36 شيكل

طبق البيض    16 شيكل

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