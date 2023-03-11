3 إصابات من الجيش السوري في غارات إسرائيلية جديدة غربي البلاد

القدس المحتلة / سما /

أصيب 3 جنود سوريين، صباح الأحد، جراء غارات إسرائيلية على أهداف في ريف منطقة مصياف، بمحافظة حماة، وريف طرطوس، غرب سوريا.

وقال الجيش السوري في بيان له: "نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال لبنان مستهدفاً بعض النقاط في ريفي طرطوس وحماة، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، وأدى العدوان إلى إصابة ثلاثة عسكريين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".

فيما قال موقع واي نت العبري، إن الغارات المنسوبة لـ "إسرائيل" ضربت منطقة يقع فيها مصنع لتطوير الصواريخ الدقيقة.