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الطقس: يكون الجو غائما جزئيا ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة

الأحد 12 مارس 2023 08:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: يكون الجو غائما جزئيا ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة



رام الله / سما /

 توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الأحد، غائما جزئيا، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، لتبقى أعلى من معدلها بحدود 5 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو صافيا بوجه عام، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والاثنين، يكون الجو غائما جزئيا بشكل عام، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، لتبقى أعلى من معدلها بحدود 3 درجات مئوية، وفي ساعات الليل يتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق، وخاصة الشمالية والوسطى، والرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا في ساعات المساء والليل، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

فيما تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، الثلاثاء المقبل، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، ويصبح الجو بارداً خاصة في المناطق الجبلية، وتسقط زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

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