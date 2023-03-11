الاحتلال يغتال ثلاثة فلسطينيين قرب نابلس

القدس المحتلة/سما/

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأحد، استشهاد 3 مسلحين فلسطينيين في اشتباك قرب مفترق "جيت" بمدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة الليلة الماضية.

وحسب الاعلام العبري فقد أطلق مسلحون النار الليلة، على قوة كانت في موقع عسكري بالقرب من مفترق جيت، وردت قوة من دورية غولاني، كانت تقوم بنشاط استباقي في المنطقة، بإطلاق النار على المسلحين.

وقالت إنه تم "تحييد 3 مسلحين خلال تبادل إطلاق النار فيما سلم مسلح آخر نفسه واعتقل".

وأشارت إلى أن الجيش صادر ثلاث بنادق من طراز M-16 ومسدس وخراطيش كانت بحوزة المسلحين، وسلمت القوات الأمنية الشخص الرابع لمزيد من التحقيق.