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مهاجما بن غفير.. شبتاي يرفض الاستقالة

السبت 11 مارس 2023 09:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
مهاجما بن غفير.. شبتاي يرفض الاستقالة



القدس المحتلة/سما/

رفض قائد شرطة الاحتلال الإسرائيلي، يعقوب شبتاي، دعوات الاستقالة، مهاجما وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

وقال شبتاي في تصريحات مساء السبت، إنه سيبقى في منصبه، ولن يخضع للضغوطات التي تدفعه نحو الاستقالة.

وأضاف منتقدا سياسات بن غفير "لا نريد أن نرى الدماء في الشوارع، وأن نرى متظاهر ينزف، أو امرأة مقيدة اليدين".

وحول قرار بن غفير بإقالة قائد شرطة تل أبيب عامي أشاد، قال شبتاي "أشاد قائد محترم وخبير، وتم إقرار جولة التعيينات الأخيرة منذ مدة طويلة، لكن سيتم تنفيذها بعد رمضان، لقد أخطأنا في وقت الإعلان، لذلك أنا أقبل قرار المستشارة القانونية بتجميد قرار بن غفير والذي ينص على إقالة عامي أشاد".

بدوره، رفض بن غفير تصريحات شبتاي، وقالت القناة 12 العبرية إنه لم يتراجع عن قرار إقالته لقائد شرطة تل أبيب، وسيقوم بذلك بمجرد موافقة المستشارة القانونية.

#يعقوب شبتاي #ايتمار بن غفير

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