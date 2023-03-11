  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الزراعة بغزة تعتمد فحص متبقيات المبيدات في الواردات الزراعية

السبت 11 مارس 2023 08:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
الزراعة بغزة تعتمد فحص متبقيات المبيدات في الواردات الزراعية



غزة/سما/

أعلنت وزارة الزراعة الفلسطينية بغزة، أنه سيتم فحص متبقيات المبيدات في الفاكهة والخضار الواردة، وذلك للتأكد من ضمان وصول الغذاء الٱمن لأبناء شعبنا.

وذكرت الوزارة في بيان لها أن ذلك الاعتماد يأتي ضمن سياسة تعزيز الرقابة والفحص المخبري على كافة المنتجات الزراعية الواردة لقطاع غزة .

وأشارت إلى أنه سيتم استيفاء رسوم هذه التحاليل مساهمة من التجار مقابل خدمات الفحص والتحليل المختبري للواردات، والتي تتجاوز كلفة التحليل الواحد منها عبر أجهزة الكروماتوجرافي مبلغ المائة دولار.

ولفتت وزارة الزراعة إلى أن تحصيل رسوم خدمات فحص الواردات الزراعية، ليست جديدة وتم اعتمادها وتطبيقها سابقا في العام 2017م.

وأكدت الوزارة أنها راعت أن تكون قيمة مساهمة التجار محدودة، وهي لا تتجاوز ٥٠ شيكل للطن، ( الألف كجم) من الواردات، وبالتالي لن تؤثر على أسعار الفاكهة الواردة لكنها بالمقابل تستوثق من الجودة والأمان لهذه الواردات.

#الزراعة

الأكثر قراءة اليوم

إيران ترسل رسائل شديدة اللهجة لـ"إسرائيل"

ستكلف 41 مليار دولار.. إسرائيل تستعد لهزة أرضية قوية محتملة

نيويورك تايمز: هذا هو ثمن التطبيع مع إسرائيل الذي تطلبه السعودية من أمريكا

الصحة بغزة تصدر بيانًا هاماً حول حالة الطفل مراد عمار الحوراني

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

"التربية": إعلان استقطاب وظائف تعليمية في دولة قطر

خبير مصري: السيسي تصدّى "لمخطط إسرائيلي خطير" في سيناء

الأخبار الرئيسية

israel-biden-1170x600

"إن بي سي" الأمريكية: إدارة بايدن قد تعيد النظر في تحالفها مع "إسرائيل"

بنود حل أزمة تعطل العملية التعليمية

للأسبوع العاشر.. عشرات الآلاف يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو (شاهد)

photo_2023-03-11_16-36-08

كاتبة إسرائيلية: حكومة نتنياهو تؤجج نيران "الحرب الأهلية"

ZsXZB

معهد إسرائيلي: تل أبيب أمام تهديدات متعددة الجبهات

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية