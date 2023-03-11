  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

92 عضو في الكونغرس الأمريكي يطالبون بايدن وقف خطة "إضعاف القضاء" بـ"إسرائيل"

السبت 11 مارس 2023 08:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
92 عضو في الكونغرس الأمريكي يطالبون بايدن وقف خطة "إضعاف القضاء" بـ"إسرائيل"



القدس المحتلة/سما/

ناشد 92 عضوا في مجلس النواب الأمريكي الرئيس جو بايدن على غير العادة بـ"استخدام كافة الأدوات الدبلوماسية" المتاحة له "لمنع الحكومة الإسرائيلية من الاستمرار في إلحاق الضرر بالمؤسسات الديمقراطية".


جاء ذلك في رسالة بعث بها أعضاء الكونغرس، بما في ذلك كبار المسؤولين، وبعضهم من اليهود، إلى بايدن، على خلفية عزم الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو المضي قدما في خطة لإصلاح القضاء، تصفها المعارضة بالانقلاب وتقول إنها تمثل نهاية الديمقراطية في إسرائيل، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.


تنص الرسالة التي دعا اللوبي الموالي لإسرائيل "جي ستريت" إلى توقيعها على أن "مقترحات منح الكنيست السيطرة الكاملة على تعيين القضاة، وإلغاء المراجعة القضائية والسماح للكنيست بإلغاء أحكام المحكمة العليا، ستعرض الديمقراطية الإسرائيلية للخطر".


كما جاء في الرسالة ذاتها، أن خطة حكومة نتنياهو "ستضر بقاعدة القيم المشتركة للعلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل وستقوي قوة اليمين المتطرف الذي يسعى إلى تعزيز خطة الضم (أراض في الضفة الغربية لإسرائيل) ومنع احتمال تنفيذ حل الدولتين (دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل) في المستقبل".


وكتب أعضاء الكونغرس الـ 92: "بما أن إسرائيل تشهد احتجاجات حاشدة ومستمرة ضد الإصلاح، فمن الضروري أن تتمسك الحكومة الإسرائيلية بالمثل الديمقراطية التي تأسست على أساسها وتتجنب حدوث أزمة دستورية".



وسبق أن أكد مسؤولون أمريكيون موقف بلادهم الرافض لخطة نتنياهو التي تحد من سلطة المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية) وتمنح الائتلاف الحاكم السيطرة على لجنة تعيين القضاة، وهو ما رفضه مسؤولون إسرائيليون واعتبروا ذلك تدخلا في شؤون بلدهم.


ومن المقرر أن تشهد إسرائيل، في وقت لاحق من مساء اليوم السبت، احتجاجات واسعة للأسبوع العاشر على التوالي ضد الخطة الحكومية المثيرة للجدل، التي يقول نتنياهو إنها تهدف إلى إعادة التوازن بين السلطات (التنفيذية والتشريعية والقضائية).

#اسرائيل #بايدن

الأكثر قراءة اليوم

إيران ترسل رسائل شديدة اللهجة لـ"إسرائيل"

ستكلف 41 مليار دولار.. إسرائيل تستعد لهزة أرضية قوية محتملة

نيويورك تايمز: هذا هو ثمن التطبيع مع إسرائيل الذي تطلبه السعودية من أمريكا

الصحة بغزة تصدر بيانًا هاماً حول حالة الطفل مراد عمار الحوراني

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

"التربية": إعلان استقطاب وظائف تعليمية في دولة قطر

خبير مصري: السيسي تصدّى "لمخطط إسرائيلي خطير" في سيناء

الأخبار الرئيسية

israel-biden-1170x600

"إن بي سي" الأمريكية: إدارة بايدن قد تعيد النظر في تحالفها مع "إسرائيل"

بنود حل أزمة تعطل العملية التعليمية

للأسبوع العاشر.. عشرات الآلاف يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو (شاهد)

photo_2023-03-11_16-36-08

كاتبة إسرائيلية: حكومة نتنياهو تؤجج نيران "الحرب الأهلية"

ZsXZB

معهد إسرائيلي: تل أبيب أمام تهديدات متعددة الجبهات

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية