للأسبوع العاشر.. عشرات الآلاف يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو (شاهد)

القدس المحتلة/سما/

تجددت، مساء اليوم السبت، التظاهرات الحاشدة في عدة مناطق في "إسرائيل"، بمشاركة عشرات الآلاف من المتظاهرين ضد حكومة نتنياهو، للأسبوع العاشر على التوالي.

وتصاعدت وتيرة الاحتجاجات في الآونة الأخيرة، لتشهد العديد من مفارق البلدات والشوارع الرئيسة مظاهرات وشل حركة السير ومواجهات مع الشرطة واعتقالات بشكل شبه يومي ضد خطة إضعاف القضاء.



وفي تل أبيب، انطلقت مسيرات احتجاجية لتلتحم في شارع "كابلان" حيث المظاهرة المركزية، وسط احتشاد عشرات الآلاف من المتظاهرين.

وفي مدينة حيفا، تظاهر أكثر من 50 ألف شخص وهي المظاهرة الأكبر من حيث عدد المتظاهرين بالمدينة منذ بدء الاحتجاجات المناهضة لخطة إضعاف القضاء.



وعلى شارع 65، تظاهر أكثر من ألفي شخص وأغلقوا مفرق بلدة "كركور" بعد اجتيازهم حواجز الشرطة في المكان.

وتسعى حكومة نتنياهو إلى إجراء تعديلات جذرية على الأنظمة القانونية والقضائية، لتقضي بشكل كامل تقريبًا على سلطة المحكمة العليا للمراجعة القضائية، وتعطي الحكومة أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاة، الأمر الذي تراه شريحة واسعة من الإسرائيليين "استهدافا للديمقراطية وتقويضا لمنظومة القضاء".

وتصر الحكومة الائتلافية التي تولت مهامها في ديسمبر/كانون الأول 2022، على المضي قدما في تنفيذ هذه التعديلات رغم الاحتجاجات.