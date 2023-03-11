الحركة الأسيرة تدعو لتنظيم وقفات إسناد الثلاثاء المقبل

رام الله/سما/

دعت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة مساء اليوم السبت، إلى تنظيم وقفات إسناد في مراكز المدن يوم الثلاثاء القادم الساعة السابعة والنصف مساء.

وقالت لجنة الطوارئ في بيان لها، في اليوم الـ25 من العصيان في مواجهة إدارة سجون الاحتلال "لنجعل من يوم الثلاثاء وكل ثلاثاء إحياء لذكرى الثلاثاء الحمراء التي قدم فيها شعبنا خيرة أبنائه على مشنقة الحرية زمن الانتداب والاحتلال البريطاني، ليكون "ثلاثاء الحرية"، ليلتقي صوتنا بصوتكم بهتاف واحد "حرية.. حرية.. حرية".

وأكدت أن "وحدتنا داخل الأسر في مواجهة السجان نريدها ويسعدنا أن نراها تتجسد خارج السجن وتتجاوز كل ما جرى ويجري من مشاهد لا تسعدنا ولا نرضى أن تستمر، فعدونا لا يميز بين فلسطيني وآخر".

ودعت لجنة الطوارئ كافة النشطاء والإعلاميين عبر مواقع التواصل لإطلاق هاشتاغ "#الشعب_يريد_تحرير_الأسير".

وقالت: إن "إسنادكم لنا هو أساس صمودنا وعنوان وفائكم لنا، فليستمر حتى تحقيق مطالبنا وحريتنا، فكونوا كما عهدناكم دوما أهل الوفاء والتضحية من أجل القضايا الكبرى".

فيما يلي بيان الحركة الأسيرة:

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان رقم “6”

صادر عن لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة

يا شعبنا البطل، تحية الأحرار لأهلنا وشعبنا المغوار.

نتوجه لكم اليوم ونحن نقترب من معركتنا الكبرى التي لم يعد بيننا وبينها إلا أيام معدودات، المعركة التي تلتحم فيها كل ساحات المواجهة مع عدونا، من القدس إلى جنين، ومن نابلس إلى الداخل، ومن خارج السجن إلى داخل أسواره، معركة لا نراها إلا معركة حرية للأرض والإنسان مع حكومة التطرف والعنصرية التي حاربتنا في أبسط حقوقنا، لتصل إلى حياتنا بحد ذاتها عبر قانون الإعدام.

ونحن ندخل اليوم الـ “26” من العصيان في مواجهة إدارة سجون الاحتلال؛ نؤكد على ما يلي:

أولًا: لنجعل من يوم الثلاثاء -كل ثلاثاء- إحياءً لذكرى الثلاثاء الحمراء التي قدم فيها شعبنا خيرة أبنائه على مشنقة الحرية زمن الانتداب والاحتلال البريطاني، ليكون يوم الثلاثاء “ثلاثاء الحرية”، ليلتقي صوتنا بصوتكم بهتافٍ واحد “حرية … حرية … حرية”.

ثانيًا: إن وحدتنا داخل الأسر في مواجهة السجان نريدها -ويسعدنا أن نراها- تتجسد خارج السجن وتتجاوز كل ما جرى ويجري من مشاهد لا تسعدنا ولا نرضى أن تستمر، فعدونا لا يميز بين فلسطيني وآخر.

ثالثًا: بعد الدعاء لشهدائنا بالرحمة والقبول؛ ندعو أمهات الشهداء وآبائهم ليكونوا عماد حراكنا ووقفات الإسناد لنا في مراكز المدن يوم الثلاثاء القادم 14/3/2023م الساعة 7:30 مساءً.

رابعًا: ندعو كافة النشطاء والإعلاميين عبر مواقع التواصل لإطلاق هاشتاج “#الشعبيريدتحرير_الأسير”.

ختامًا: شعبنا البطل؛ إن إسنادكم لنا هو أساس صمودنا وعنوان وفائكم لنا، فليستمر حتى تحقيق مطالبنا وحريتنا، فكونوا كما عهدناكم دومًا أهل الوفاء والتضحية من أجل القضايا الكبرى.

الرحمة للشهداء، والشفاء للجرحى، والحرية للأسرى

لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة

السبت 19 شعبان 1444هـ

الموافق لـ 11 مارس 2023م