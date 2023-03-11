باكستان: لن نعترف بـ"إسرائيل" حتى يحصل الفلسطينيون على حقوقهم

وكالات

أكد وزير الخارجية الباكستاني بلاويل زرداري بوتو أن باكستان لن تعترف بإسرائيل حتى يحصل الفلسطينيون على حقوقهم، واصفا إسرائيل بأنها دولة فصل عنصري.



وقال وزير الخارجية الباكستاني بلاويل زرداري بوتو، خلال مؤتمر صحفي في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، إن "هناك أسبابا ثقافية وتاريخية، وكذلك أسبابا تتعلق بالشعب الباكستاني"، مضيفا: "نحن فخورون بأننا منذ وقت طويل قررنا ألا نعترف بدولة فصل عنصري".

وتابع: "كنا نكتب في جواز السفر الباكستاني مسموح بالسفر إلى كل البلدان ما عدا جنوب إفريقيا وإسرائيل، أما اليوم فنكتب مسموح بالسفر إلى كل البلدان ما عدا إسرائيل. هذا هو موقف باكستان".

وكانت صحيفة "إسرائيل اليوم" قالت في عام 2020 أن "وفدا من دولة آسيوية مسلمة زار إسرائيل، دون أن تكشف عن اسم الدولة تحديدا بسبب اعتبارات أمن قومي وحساسية دبلوماسية"، وجاء ذلك بعد توقيع صفقة القرن بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين منتصف سبتمبر 2020.