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صحيفة عبرية: شبهات بحريق متعمد في مزرعة لنائب رئيس الموساد

السبت 11 مارس 2023 05:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة عبرية: شبهات بحريق متعمد في مزرعة لنائب رئيس الموساد



القدس المحتلة/سما/

اندلع حريق كبير فجر اليوم السبت في مزرعة يمتلكها أحد قادة التظاهرات المناهضة لقوانين تقييد القضاء في الكيان، وهو عضو الكنيست عن حزب "هناك مستقبل" رام بن براك".

وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية أن هنالك شبهات بقيام مجهولين بإشعال النار في المزرعة الواقعة في كيبوتس "نهلال" في الجليل، حيث أتت النيران على مئات من لفائف القش الجاف المخصصة للأبقار في المزرعة ومنتجات زراعية أخرى في خسائر تقدر بعشرات ملايين الشواقل.

ولم ينف "بن براك" إمكانية أن يكون الحادث مفتعلاً وعلى علاقة بمعارضته الشديدة للقوانين التي يسعى اليمين الإسرائيلي لتمريرها داعياً لانتظار نتائج التحقيق.

#رئيس الموساد

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