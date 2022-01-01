ميلوني لنتنياهو: "ندعم استئناف محادثات السلام لحل القضية الفلسطينية"

روما/سما/

أعربت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني عن دعم بلادها استئناف محادثات السلام بهدف حلّ القضية الفلسطينية.

وقالت في مؤتمر صحافي مشترك، الجمعة، في العاصمة الإيطالية روما، مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو: "مستعدون لدعم أي عملية سياسية، وسنفعل كل ما في وسعنا للمساعدة في استئناف الاتفاقات بين إسرائيل وفلسطين من أجل وقف التصعيد".

وقبلت ميلوني، التي ترأس حكومة ائتلافية يمينية، دعوة نتنياهو لعقد قمة حكومية دولية في إسرائيل، مؤكدة دعم بلادها استئناف محادثات السلام بهدف حلّ القضية الإسرائيلية الفلسطينية.

وشدد الجانبان على الفرص واسعة النطاق المتاحة أمام بلديهما للتعاون في القطاعات الرئيسية، بما في ذلك الحلول الجديدة لنقص المياه وتوزيع الغاز.



بدوره، قال نتنياهو إنه يرى فرصاً "هائلة" لتكثيف التعاون مع روما، داعياً رئيسة الوزراء الإيطالية للاجتماع مرة أخرى في إسرائيل في وقت قريب خلال العام الجاري.

ولفت نتنياهو إلى أن استخدام الموارد المائية هو أحد المجالات التي يمكن لإسرائيل أن تقدّم فيها خبرتها للمساعدة في إدارة أزمة المياه التي ضربت إيطاليا في السنوات القليلة الماضية. وتابع قائلاً: "نريد أيضاً تسريع تصدير الغاز إلى أوروبا عبر إيطاليا".

وأشار إلى أن "روما يمكن أن تصبح المركز الأوروبي للغاز الطبيعي، على خلفية التحديات الأوروبية المتزايدة في مجال الطاقة".