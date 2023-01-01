بلدية أم الفحم تصادق على ميزانية عام 2023 بقيمة 435 مليون شيكل

أم الفحم/سما/

صادقت المجلس البلدي في بلدية أم الفحم على مخطط ميزانية البلدة لعام 2023 بقيمة 435 مليون شيكل، في جلسة التأمت مساء الأربعاء.

وتوجّه رئيس بلدية أم الفحم، د. سمير صبحي، إلى أهالي بلده بمقال افتتحه قائلا إنه "بفضل الله عزّ وجلّ صادقَ المجلس البلدي وبأغلبية كبيرة على مقترح مخطط ميزانية بلدية أم الفحم للعام 2023 في الجلسة التي التأمت لهذا الهدف مساء الأربعاء، وبموازنة عامة وصلت إلى 435 مليون شيكل".

وأشاد د. سمير صبحي "بروح الأخوة التي سادت الجلسة، النقاش المهني الرائع والمثري الذي طرحه كافة أعضاء المجلس البلدي، دون استثناء، ائتلاف ومعارضة، المكاشفة والشفافية، كلهم حرصوا على أن تكون الملاحظات لصالح بلدنا أم الفحم والمواطن وزيادة الخدمات".

وأضاف رئيس البلدية أن "كلهم أشادوا بدور البلدية في تطوير بلدنا أم الفحم، وأنّ النهضة المعمارية ملاحظة بشكل لا ينتطح فيه عنزان، كلّ الملاحظات كانت تصبّ في البحث عن طرق لتوفير مصروفات او زيادة مدخولات، كل الملاحظات كانت تثني على العمل الكبير لطاقم تحضير وتجهيز الميزانية من لجنة مالية، قسم المالية، مديري الأقسام المختلفة، طاقم الاستشارة التنظيمية، مدير عام البلدية، مع تأكيدنا أننا بإذن الله سنأخذ الملاحظات التي قيلت ودُوّنت على محمل الجدّ وسنعمل على تعديلها أو إضافتها في تقارير الموازنات المالية القادمة".

نقاط عن موازنة بلدية أم الفحم لعام 2023 نقلا عن د. سمير صبحي

* تمثّل ميزانية عام 2023 زيادة بنحو 8% مقارنة بميزانية عام 2022.

* كان التركيز في الميزانية لهذا العام على تعزيز وتدعيم مسألة تحسين وجه المدينة، بما في ذلك نظافة الشوارع، إزالة النفايات والمكاره البيئية بكافة أنواعها، صيانة الطرق والبنى التحتية، تطوير الحدائق وصيانتها.

* المواضيع الأخرى ذات الأهمية والأولوية، مثل التربية والتعليم، كنا نرغب بتخصيص ميزانيات أكبر لها، لكن بسبب التقييدات، كانت قدرتنا محدودة بهذا الجانب. مدارس المدينة خصصت لها زيادة كبيرة في الموارد كجزء من برنامج "جيفن"، بينما أخذت البلدية على عاتقها التكاليف التي كانت تتحملها المدارس سابقًا.

* في مجال الرفاه والخدمات الاجتماعية، تم توسيع سلة الخدمات بفضل برامج القرار الحكومي "550" من خلال الفوز بنداءات كثيرة تقدمنا لها.

* هناك برامج ومشاريع جديدة في ميزانية 2023 تُموّلها الدولة، مثل وقف النزيف والوحدة الصحية.

* في البنود الخاصة بميزانية الإنفاق المشروط، في حال تمّ تحرير هذه الميزانيات سيتم تخصيصها للتعليم، الرفاه، وتحسين وجه المدينة.

* التقييدات في الميزانية نتجت عن خفض الهِبَة لمرة واحدة بقيمة 6.4 مليون شيقل، نتيجةً لزيادة التكاليف المالية الملقاة على عاتق البلدية التي جاءت بسبب اتفاقيات الأجور الجماعية الجديدة، بسبب التضخّم المالي الحاصل في الدولة، وكذلك نتيجة زيادة في الميزانيات المخصصة لقضايا مثل صيانة ملاعب خاصة لأستاد السلام، المتنزهات ومسرح وسينماتك أم الفحم.

* ميزانية هذا العام مرتبطة بخطّة عمل وضعت لكل قسم من خلال مشاركة وتعاون مديري الأقسام، الأمر الذي سيساعد أكثر بمراقبة ومتابعة تنفيذ هذه الخطط وصرف الميزانيات على مدار العام.

* طبعًا نحن نتحدث عن الميزانية الاعتيادية للبلدية دون الخوض في المشاريع العمرانية والنداءات التي فازت وتفوز بها البلدية بعشرات ملايين الشواقل من ميزانيات غير اعتيادية.

* نحن في عام مليء بالتحديات وإكمال مشاريع كثيرة هي قيد التنفيذ والبناء الآن، ونحن ملتزمون ببذل كل جهد لتحقيق أهداف الميزانية وتوسيع سلة الخدمات للمواطن الذي هو في سلّم أولوياتنا.

* أخيرًا، أشكرُ من أعماق قلبي كلّ من عملَ بجدّ وتعبَ وسهرَ لتحضير وتجهيز هذه الميزانية، أشكر أعضاء المجلس البلدي كافة الذين منحونا هذه الثقة الكبيرة، ونهدي ذلك كلّه للمواطن الفحماوي الذي يستحق منا الكثير الكثير.