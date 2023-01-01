"االشاباك" يزعم اعتقال فتاة و4 شبان خططوا لتفجير حافلة جنوب القدس

القدس المحتلة / سما /

كشفت القناة العبرية الـ12 ان جيش الاحتلال اعتقل فتاة و4 شبان من بلدة بتير غرب بيت لحم بعد ان وضعوا "حقيبة مفخخة " على متن حافلة للمستوطنين في مستوطنة "بيتار عيليت" جنوب القدس على حد زعم القناة.

واكدت ان الحدث وقع الخميس الماضي، وتمكن جهاز الشابك من كشف فتاة و4 شبان اشتركوا في العملية وتم حجز مركبة استخدمت في العملية بعد عملية استخبارتية لعدة ايام وفق القناة.

وفق القناة جرت عملية الاعتقال فجر اليوم.

ووفق المصادر المحلية فأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: وسام فؤاد، وأحمد عيسى أبو نعمة، وحمزة اياد قطوش، ومازن وليد عبيد الله، وجميعهم في العشرينيات من عمرهم، وسيدة لم تعرف هويتها بعد، بعد أن داهمت منازل ذويهم، وفتشتها في بلدة بتير.

وكانت شرطة الاحتلال زعمت الخميس الماضي العثور على حقيبة مفخخة لم تنفجر داخل احدى الحافلات التي يتسخدمها المستوطنون .