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الرئيس يقلّد المستشار عيسى أبو شرار نجمة الشرف من الدرجة العليا

السبت 11 مارس 2023 02:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يقلّد المستشار عيسى أبو شرار نجمة الشرف من الدرجة العليا



رام الله / سما /

قلّد الرئيس محمود عباس، اليوم السبت، رئيس مجلس القضاء الأعلى، المستشار عيسى عبد الكريم أبو شرار نجمة الشرف (من الدرجة العليا).

جاء ذلك خلال استقبال سيادته، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، للمستشار عيسى أبو شرار، بحضور رئيس الوزراء محمد اشتيه، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، ونائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي، ووزير الخارجية رياض المالكي، ومستشار الرئيس القانوني علي مهنا.

ومنح الرئيس، رئيس مجلس القضاء الأعلى، نجمة الشرف، تقديراً لمسيرته الوطنية والمهنية المشرفة، خلال فترة عمله في قطاع العدالة الفلسطيني، وتثمينا لجهوده في خدمة أبناء شعبنا الفلسطيني ومؤسساته الوطنية، على طريق الحرية والاستقلال.

#الرئيس عباس #عيسى أبو شرار #رئيس مجلس القضاء الأعلى

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