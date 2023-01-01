القسام: الشهيد "الخواجا" نفذ عدة عمليات قبل "ديزنغوف"

غزة / سما /

كشفت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة "حماس"، عن تنفيذ الشهيد معتز الخواجا (23 عامًا)، عدة عمليات إطلاق نار ضد جنود الاحتلال الإسرائيلي، قبل عمليته الأخيرة التي نفذها في تل أبيب يوم الخميس الماضي.

وقالت كتائب القسام في تقرير صادر عنها اليوم السبت، إنّ الشهيد "الخواجا" نفذ عمليات إطلاق نار صوب جنود الاحتلال المتمركزين قرب جدار الفصل العنصري، على تخوم بلدته نعلين غرب رام الله.

وشارك الشهيد "الخواجا" أيضًا في إلقاء زجاجات حارقة وأكواع متفجرة ضد أهداف للاحتلال في الضفة الغربية، وفق التقرير.

وأسفرت عمليّة إطلاق النار التي وقعت مساء الخميس الماضي في شارع ديزنغوف بتل أبيب، عن إصابة خمسة إسرائيليين، ثلاثة منهم في الجزء العلوي من الجسم، واثنان أصيبا بجروح خطيرة، وآخر بجروح طفيفة، واثنان عانيا من الصدمة، بالإضافة لاستشهاد المنفذ.

وأظهر تحقيق لجهاز "الشاباك" أنّ الشهيد المعتز بالله الخواجا من بلدة نعلين برام الله، قد اعتقل سابقًا، وخضع للتحقيق لمرتين، ولم يكن يملك تصريح دخول، مُقدّرًا أنه ربما وصل تل أبيب عبر إحدى الثغرات في السياج الفاصل.

وفي أعقاب العملية زفّت حركة "حماس" في بيانٍ لها الشهيد الذي وصفته بـ "القسامي"، متوعدةً الاحتلال بـ "المزيد من الضربات الموجعة في كل أنحاء أرضنا المحتلة" إذا ما استمر عدوانه وتصاعدت جرائمه.