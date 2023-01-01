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وزير الخارجية الباكستاني: فخورون بأننا لا نعترف بإسرائيل منذ وقت طويل

السبت 11 مارس 2023 01:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الخارجية الباكستاني: فخورون بأننا لا نعترف بإسرائيل منذ وقت طويل



وكالات / سما /

قال وزير الخارجية الباكستاني بلاويل زرداري بوتو، السبت، إنه "لا يوجد أي إمكانية للاعتراف بإسرائيل قبل أن يكون هناك اعتراف وقبول وقرار من الجانب الفلسطيني".

وأكد الوزير خلال مؤتمر صحافي في مقر الأمم المتحدة بنيويورك "هناك أسباب ثقافية وتاريخية، وهناك أسباب تتعلق بالشعب الباكستاني، نحن فخورون بأننا منذ وقت طويل قررنا ألا نعترف بدول فصل عنصري".

وأضاف الوزير الباكستاني: "كنا نكتب في جواز السفر الباكستاني مسموح بالسفر إلى كل البلدان ما عدا جنوب أفريقيا وإسرائيل، أما اليوم فنكتب مسموح بالسفر إلى كل البلدان ما عدا إسرائيل. هذا هو موقف باكستان".

ويأتي تصريح وزير الخارجية الباكستاني الرافض للاعتراف أو التطبيع مع دولة الاحتلال، في ظل مسارعة العديد من الدول العربية والإسلامية، للتطبيع وتطوير العلاقات مع الاحتلال، رغم التنديد والرفض الشعبي العربي والإسلامي.

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