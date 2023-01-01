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تعرّض لحدث استثنائي..

الصحة بغزة تصدر بيانًا هاماً حول حالة الطفل مراد عمار الحوراني

السبت 11 مارس 2023 01:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة تصدر بيانًا هاماً حول حالة الطفل مراد عمار الحوراني



غزة / سما /

قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، السبت، إنها تتابع الحالة الصحية للطفل مراد عمار الحوراني والذي تعرض لحدث استثنائي خلال العملية الجراحية التي أجريت له في مجمع الشفاء الطبي مما أدى إلى توقف مفاجئ للقلب، الأمر الذي  استدعى دخوله للعناية المركزة ومن ثم تحويل الطفل للعلاج بالخارج لإعطاء فرصة لعلاج الحالة، وبعد عودته إلى القطاع تم إدخاله إلى مستشفى حمد للتأهيل بغزة.

وبينت الوزارة أنه تم تشكيل لجنة تحقيق مهنية للوقوف على ملابسات اجراء العملية الجراحية و تحديد مسببات ما لحق  به من مضاعفات.

وأكدت الوزارة على وقوفها أمام مسؤولياتها  القانونية والإدارية والأدبية تجاه الحالة بما في ذلك تذليل كافة العقبات لاتمام رحلة التشافي داخل وخارج قطاع غزة.

وأكدت الوزارة، على أنها تشاطر ذويه الألم، مشددة على وقوفها أمام مسؤولياتها القانونية والإدارية والأدبية تجاه الحالة، بما في ذلك تذليل كافة العقبات لإتمام رحلة التشافي داخل وخارج قطاع غزة .

#مراد عمار الحوراني #مراد الحوراني #طفل #تحويلة #مجمع الشفاء الطبي #غزة

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