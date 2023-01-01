  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يعتقل شابا من مخيم جنين على حاجز عسكري قرب نابلس

السبت 11 مارس 2023 11:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT



نابلس / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، شابا من مخيم جنين، على حاجز عسكري قرب نابلس، واستولت على مركبته.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية ، بأن قوات الاحتلال احتجزت ثلاثة شبان على حاجز "شافي شمرون" العسكري، المقام على أراضي المواطنين شمال غرب نابلس، والذي يفصل محافظة نابلس عن محافظة جنين.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب اسلام أبو زينة، واستولت على مركبته، فيما احتجزت الشابين محمد زكريا زبيدي، وأسامة محمود السعدي، اللذين كانا بصحبته، وأطلقت سراحهما لاحقا.

كما داهمت تلك القوات قرى وبلدات الزبابدة، ومركة، ومسلية، وعرانة، وعابا، وتعنك، ورمانة، والطيبة، وعانين، وشارع جنين- الناصرة، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

#الاحتلال #مخيم جنين #نابلس

الأكثر قراءة اليوم

إيران ترسل رسائل شديدة اللهجة لـ"إسرائيل"

من هو الشهيد معتز الخواجا منفذ عملية "ديزنغوف"؟

ستغير العالم بأسره.. علماء يكتشفون "المادة المعجزة"

التربية: إعادة الخصومات للمعلمين على راتب آذار الجاري..

ستكلف 41 مليار دولار.. إسرائيل تستعد لهزة أرضية قوية محتملة

ردود إسرائيلية على استئناف العلاقات بين السعودية وإيران

"التربية": إعلان استقطاب وظائف تعليمية في دولة قطر

الأخبار الرئيسية

السعودية

نيويورك تايمز: هذا هو ثمن التطبيع مع إسرائيل الذي تطلبه السعودية من أمريكا

قرعة الحج

تعرّف على نتائج قرعة الحج في قطاع غزة 2023.. رابط الأسماء

زلزال في اسرائيل

ستكلف 41 مليار دولار.. إسرائيل تستعد لهزة أرضية قوية محتملة

إيران ترسل رسائل شديدة اللهجة لـ"إسرائيل"

مسؤول إسرائيلي: اتفاق السعودية وإيران بدأ منذ حكومة "بينت -لابيد"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية