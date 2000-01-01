بدء مراسم قرعة الحج في قطاع غزة

غزة / سما /

بدأت صباح اليوم السبت، مراسم قرعة الحج في قطاع غزة ، بحضور وزير الأوقاف والشؤون الدينية حاتم البكري.

وأكد عادل الصوالحة مدير دائرة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف، بدء مراسم القرعة العلنية لاختيار حجاج قطاع غزة لهذا العام والعام القادم في مركز رشاد الشوا بغزة، وهي قرعة علنية أمام جميع الحضور.

وأضاف الصوالحة، في تصريح صحفي، أنه سيتم الاقتراع على 2000 اسم من حجاج بيت الله الحرام، وللعام القادم 2400 حاج.

وبين أن كل المسجلين بإمكانهم الحضور المباشر إلى قاعة رشاد الشوا بغزة أو من خلال متابعة البث المباشر عبر منصة وزارة الأوقاف والشؤون الدينية.

بث مباشر مراسم قرعة الحج في قطاع غزة