الجهاد الإسلامي ترحب بالاتفاق الإيراني - السعودي

غزة / سما /

رحبت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، السبت، بالاتفاق الذي جرى التوصل إليه بين إيران والسعودية.



وقالت الجهاد الإسلامي في بيان لها، إن الاتفاق الإيراني السعودي وعودة العلاقات بينهما خطوة مهمة وكبيرة في الاتجاه الصحيح.



وأضافت: إن تخفيف حدة التوترات بالمنطقة يعود بالمصلحة على منطقتنا ويخدم مصالح شعوب ودول عالمنا العربي والاسلامي.



وتابعت: نأمل أن يكون للاتفاق بين البلدين المسلمين مردود إيجابي على القضية الفلسطينية ويدعم حق شعبنا في نضاله ومقاومته من أجل استرداد حقوقه التاريخية والشرعية الثابتة.