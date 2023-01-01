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إحصائية حركة السفر عبر حاجز بيت حانون خلال الأسبوع الماضي

السبت 11 مارس 2023 10:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إحصائية حركة السفر عبر حاجز بيت حانون خلال الأسبوع الماضي



غزة / سما /

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح السبت، إحصائية حركة التنقل عبر منفذ بيت حانون شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي (5 - 10 مارس 2023).

وأوضحت الإحصائية أن إجمالي المغادرة عبر منفذ بيت حانون خلال الأسبوع الماضي بلغت 12115 مغادراً، فيما بلغ عدد الوصول 10229 وافداً.

وأشارت إلى أن المغادرين توزعوا إلى 11 ألف و911 مواطناً و171 أجانب، و33 من فلسطينيي الداخل.

وذكرت هيئة المعابر أن أعداد الوافدين لغزة عبر منفذ بيت حانون توزعت بين 9 آلاف و984 مواطنًا، و195 أجنبيًا، و45 من فلسطينيي الداخل، و5 وفيات كانت تتلقى العلاج في الضفة والداخل المحتل.

#حاجز بيت حانون #ايرز

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