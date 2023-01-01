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الاحتلال يستهدف المزارعين شرق خان يونس

السبت 11 مارس 2023 09:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يستهدف المزارعين شرق خان يونس



خانيونس / سما /

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، المزارعين في الأراضي الزراعية شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، بالرصاص، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع.

وأفادت مصادر محلية ، بأن قوات الاحتلال المتمركزة في أبراج المراقبة والآليات العسكرية الجاثمة على الشريط الحدودي شرق خان يونس أطلقت الرصاص وقنابل الغاز على المزارعين، وهم يقومون بفلاحة أراضيهم الحدودية، ما اضطروا لمغادرتها، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوفهم.

وتتعمد قوات الاحتلال بشكل يومي استهداف المزارعين في الأراضي الحدودية شمال وشرق القطاع وتمنعهم من الوصول إليها أو زراعتها.

#الاحتلال #المزارعين #خانيونس

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