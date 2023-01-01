رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام)، الصادرة اليوم السبت، استشهاد شاب برصاص مستوطن، وطفل برصاص قوات الاحتلال في قلقيلية، ووقوع إصابات بين صفوف المواطنين، خلال قمع المسيرات السلمية الأسبوعية في الضفة.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

"الحياة الجديدة":

تقاسم أدوار في الإجرام.. شهيدان من قلقيلية وسنيريا برصاص الاحتلال والمستوطنين

الرئيس يهنئ نظيره الصيني لانتخابه بالإجماع لولاية ثالثة

اشتية يحذر من التداعيات الخطيرة لجرائم الاحتلال

الأسرى يعتصمون في ساحات السجون ووقفة إسنادية في بيت لحم

"التربية": إعادة الخصومات للمعلمين الملتزمين بالدوام والتعويض على راتب آذار

فلسطين والفاتيكان تؤكدان وجوب ضمان حريتي العبادة والوصول إلى الأماكن المقدسة

شي جينبينغ يفوز بولاية ثالثة رئيسا

الرياض وطهران تتفقان على استئناف العلاقات

المستشارة القضائية للحكومة الاسرائيلية تأمر بتجميد عزل قائد الشرطة في تل أبيب

فوز الروائي حسن حميد بجائزة نجيب محفوظ في مصر والعالم العربي

لجنة التنسيق الفصائلي: لغة العنف والتخوين انتهاك لأبسط القيم الأخلاقية والوطنية

"الأيام":

قلقيلية: مستوطن يقتل شاباً بالرصاص وجيش الاحتلال يقتل فتى خلال تظاهرة

نتنياهو متمسك بتمرير قانون القضاء رغم تحذير هرتسوغ من مواجهة كارثة

الاحتلال يتراجع عن تسليم جثمان شهيد من نعلين

مسيرات الجمعة في موعدها: مواجهات وإصابات.. التصدي لاقتحامات في طولكرم وبيت أمر وتقوع

مواطنون ومتضامنون يجددون التظاهر في الشيخ جراح

الرياض وطهران تعلنان استئناف علاقاتهما الدبلوماسية وتفعيل التعاون الأمني والتجاري

حالة قلق إسرائيلية عامة: اتفاق خطر وخطير وسيىء جدا، ويمثل فشلاً تاماً

"التربية": إعادة الخصومات للمعلمين الملتزمين بالدوام

"القدس":

شهيدان في قلقيلية أحدهما طفل

الأسرى يواصلون العصيان الجماعي لليوم الـ 25

السعودية وإيران تتفقان على إعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما

احتجاز وفد أوروبي ومنعه من الوصول الى الأغوار

إصابات خلال قمع المسيرات السلمية الأسبوعية

أوروبا تعد بياناً مشتركاً ضد عقوبة اعدام فلسطينيين تعمل اسرائيل على سَنّه

واشنطن تحذر من إلغاء فك الارتباط بالمستوطنات التي اخليت في شمال الضفة

نتنياهو وميلوني يبحثان تحسين العلاقات