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الاحتلال يعتقل سيدة و4 شبان من بلدة بتير غرب بيت لحم

السبت 11 مارس 2023 08:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT



بيت لحم / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، سيدة وأربعة شبان من بلدة بتير غرب بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: وسام فؤاد عوينة، وأحمد عيسى أبو نعمة، وحمزة اياد قطوش، ومازن وليد عبيد الله، وجميعهم في العشرينيات من عمرهم، وسيدة لم تعرف هويتها بعد، بعد أن داهمت منازل ذويهم، وفتشتها.

وأضافت المصادر ذاتها، ان قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على المواطن خالد عطا معمر في الخمسينيات من عمره، أثناء مشادة كلامية مع أحد جنود الاحتلال عقب منع أحد المرضى من الخروج من منزله في البلدة.

#بيت لحم #الاحتلال

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