أجهزة أمن السلطة تعتقل 20 مواطناً من نابلس

نابلس/سما/

شنت أجهزة أمن السلطة في نابلس، صباح اليوم السبت 11 مارس 2023، اعتقالات إضافية لعدد من المواطنين على خلفية احداث موكب تشييع جثمان الشهيد عبد الفتاح خروشة الذي ارتقى برصاص الاحتلال قبل أيام.

ووصل عدد المعتقلين على خلفية تشييع الشهيد خروشة في نابلس إلى أكثر من 20 مواطناً.

وأسماء المواطنين المعتقلين: -

مجد عازم

يمان دويكات

سمير حبيشة

عبد الرحمن السايح

مصطفى جمال

معاذ ابو عيشة

براء دويكات

عبد الرحمن عكوبة

احمد عواد

عميد عليوي

مصطفى السخل

احمد يوسف عواد

صايل عصفور

خالد دروزة

عطا عنبتاوي

صلاح الدين البشتاوي

عبد الرحمن صباح

نور حلاوة

جميل بدوي دويكات

عبد الرحمن صباح