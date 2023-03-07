الأوقاف بغزة تصدر بيانًا هامًا حول نتائج مسابقات عقود التشغيل المؤقت في المساجد

غزة/سما/

أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة، مساء اليوم الجمعة، بيانًا هامًا بشأن نتائج مسابقات عقود التشغيل التي أعلنت عنها مؤخراً.

وجاء نص البيان كما وصل “الخامسة للأنباء” كالتالي:

تابعنا في وزارة الأوقاف ما نُشر عبر بعض منصات التواصل حول نتائج مسابقات عقود التشغيل المؤقت في المساجد التي نفذتها الوزارة، وظهرت نتائجها أمس الخميس الموافق 9 مارس 2023م.

وعليه تؤكد الوزارة جملةً من النقاط المهمة، والموضِحة لبعض التفاصيل على النحو التالي:

يبلغ عدد المتطوعين في المساجد أكثر من (2000) متطوعٍ ومتطوعة* أغلبهم يعيشون أوضاعاً اقتصادية صعبة.

بقرار من متابعة العمل الحكومي تمكنا من تحويل بند المكافأة المقطوعة إلى عقد تشغيل مؤقت بقيمة (800) شيكل، واعتماد آلية المسابقة للتشغيل عليه، وفق لائحة معتمدة خاصة بذلك.

تم الإعلان عن عدد (400) عقد على بند التشغيل المؤقت لشغل الشواغر في المساجد، وفتح باب التسجيل والتنافس عليها للمتطوعين لدى الوزارة، وكذلك لغير المتطوعين وفق مجموعة من الشروط والمسوغات المحددة.

بلغ عدد المقبولين للتقدم للمقابلات (1378) شخص في جميع محافظات قطاع غزة، “متطوعون وغير متطوعين” وذلك بعد فرز جميع الطلبات للتأكد من مدى موافقتها للمعايير والشروط المعلنة عبر موقع الوزارة، ومنصاتها الرسمية.

خضع جميع المتقدمين الذين انطبقت عليهم الشروط، والمعايير لمقابلة شخصية عبر لجان مختصة لاختيار ذوي الكِفاية والخبرة.

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تم إجراء مسابقة التوظيف، واختيار المتسابقين آخذين بالاعتبار كل العوامل التي تضمن سلامتها ونزاهتها، حيث تم تشكيل لجان جزء من أعضائها هم من خارج المحافظة التي يسكن فيها المتسابق، لضمان الدقة والنزاهة في الاختيار، وتمت الرقابة على جميع المراحل من جهات الاختصاص، وكذلك شُكلت لجنة تدقيق للتأكد من موافقة الشروط والمعايير المحددة مسبقًا.

منحت الوزارة المتطوعين لديها نقاطاً لا تزيد عن (5) درجات مقابل تطوعهم، تم احتسابها بحسب عدد سنوات التطوع، وهذا حق طبيعي لهم.

يوجد ضمن شروط المسابقة شرط “المسافة” بحيث لا يبعد سكن المتقدم عن (700) مترٍ عن المسجد الذي يُنافس عليه، وذلك من أجل ضمان حضور الموظف للمسجد (5) مرات حداً أدنى.

عدم فوز بعض الكفاءات كان غالبا لعدم مطابقة الشروط عليهم، وليس شرطاً أن يكون عدم الفوز بسبب الضعف العلمي.

الأسماء التي أُعلن عنها هي الأسماء التي لها شواغر متوفرة حاليًا لدى الوزارة، *وستبقى بقية الأسماء الناجحة في قوائم الانتظار، حيث سيتم التعامل معها عند وجود شواغر في أحد المساجد التي جرى التسابق عليها،* وذلك لمدة عام من صدور النتائج.

نؤكد أن المسابقة كانت جادة ونزيهة، ولم يتم التعامل مطلقاً مع أي تزكيات، أو خصوصيات لأحد، وتم إعلان النتائج بعد انتهاء التدقيق مباشرة دون العرض على أي جهة خارج الوزارة مطلقاً، حيث فاز (163شخصاً) بعقد خدمات مسجدية، و(189 شخصاً) بعقد شؤون دينية ذكور، و(40) بعقد شؤون دينية إناث، بما مجموعه (392 من الذكور والإناث) من أصل (400) عقد، حيث تبقى عدد (8) شواغر لمساجد لم يفز فيها أحد.

إن الكمال لله وحده، وجُهد البشر يعتريه النقص، فإن كان من خطأ جزئي في بعض الإجراءات، أو وقع تجاوز من أي شخص، *فالوزارة تفتح أبوابها لمن يأتي بدليل التجاوز، أو يُثبت الخطأ، وسيتم التعامل معه بكل جدية عبر لجنة مختصة لتنصف أصحاب الحقوق،* كما أن أبواب وزارة الأوقاف مفتوحة للجميع للاطلاع على مراحل المسابقة كافة، وآليات اختيار الفائزين في مسابقات عقود التشغيل المؤقت، وتقديم المعلومات والمعطيات المطلوبة كافة.

إن وزارة الأوقاف أخذت على عاتقها معالجة ملفات الموظفين الشائكة، حيث كان آخرها موظفي (البطالة والمقطوعة) التي ظلت عالقة لعقود طويلة، وبذلت ومازالت تبذل جهودًا كبيرةً ومتواصلة لاستكمال معالجة ملف المتطوعين لإنصافهم قدر استطاعتها بالتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية كافة ذات العلاقة.

ختاماً: نسجل شكرنا لكل من ساهم في إنجاح هذا المشروع ابتداء من رئاسة العمل الحكومي ووزارة المالية وديوان الموظفين العام والادارات المختصة بوزارة الأوقاف.

والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل