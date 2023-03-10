تشييع جثمان الشهيد الطفل أمير عودة بقلقيلية

قلقيلية/سما/

شيعت جماهير شعبنا في محافظة قلقيلية، مساء اليوم الجمعة، جثمان الشهيد الطفل أمير مأمون عودة (16 عاما)، إلى مثواه الأخيرفي مقبرة المدينة.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى درويش نزال الحكومي بمدينة قلقيلية، حيث ألقت عائلته نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه، قبل أن ينقل إلى مسجد ابو عبيدة، حيث أدى المشيعون صلاة الجنازة عليه، ثم جابوا شوارع المدينة، حاملين جثمانه الملفوف بالعلم الفلسطيني على الأكتاف، ورددوا الهتافات المنددة بجرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا، قبل أن يوارى الثرى في مقبرة المدينة.

وحسب مصادر محلية فإن الطفل عودة طالب في الصف التاسع في مدرسة فلسطين الأساسية، بقلقيلية، وله أربعة اشقاء، وهو الابن الأكبر لعائلته.

وكانت وزارة الصحة أعلنت استشهاد الطفل عودة، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في الصدر، خلال مواجهات اندلعت قرب المعبر الشمالي لمدينة قلقيلية.