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حماس تعلق على استئناف العلاقة بين السعودية وإيران

الجمعة 10 مارس 2023 07:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تعلق على استئناف العلاقة بين السعودية وإيران



غزة/سما/

علقت حركة حماس، مساء اليوم الجمعة، على استئناف العلاقة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية إيران الإسلامية. 

وقال رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية وعضو المكتب السياسي لحركة حماس د. خليل الحية إن حركته ترحب باستئناف العلاقة بين المملكة العربية السعودية وبين جمهورية إيران الإسلامية. 

وأكد الحية في تصريح وصل "وكالة سما" أن استئناف العلاقة بينهما خطوة مهمَّة على طريق توحيد صفوف الأمَّة، وتعزيز الأمن والتفاهم بين الدول العربية والإسلامية، وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وأضاف: "نرى أنَّ هذه الخطوة المهمّة تصبّ في صالح القضية الفلسطينية، ودعم صمود شعبنا في مواجهة الاحتلال وعدوانه المتواصل على أرضنا وشعبنا ومقدساتنا.

وأعلنت السعودية وإيران، الجمعة، استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وإعادة فتح السفارات في غضون شهرين، وذلك برعاية صينية، بحسب بيان مشترك للبلدان الثلاثة، وفق ما نقلته وكالتا الأنباء السعودية "واس" والإيرانية "إرنا".

جاء الاتفاق عقب استضافة بكين في "الفترة من 6 - 10 مارس/ آذار الجاري مباحثات بين وفدي السعودية وإيران، برئاسة مساعد بن محمد العيبان مستشار الأمن الوطني السعودي، وعلي شمخاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران"، بحسب البيان ذاته.

#حماس

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