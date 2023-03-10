  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

7 آلاف سائح أجنبي يزورون أريحا الأسبوع الماضي

الجمعة 10 مارس 2023 07:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
7 آلاف سائح أجنبي يزورون أريحا الأسبوع الماضي



أريحا/سما/

 زار نحو 7 آلاف سائح أجنبي مدينة أريحا، الأسبوع الماضي.

ووفق بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، اليوم الجمعة، فإن شرطة محافظة أريحا والأغوار أمنت زيارة 18 ألف سائح وزائر لأريحا الأسبوع الماضي، بينما تجاوز عدد نزلاء الفنادق 2600 ليلة فندقية.

وبينت أن شرطة السياحة والآثار وبناء على بيانات المواقع السياحية والأثرية، فقد بلغ عدد السياح الأجانب 7 آلاف سائح خلال الأسبوع الماضي، والسياحة المحلية من مختلف المحافظات 4500 مواطن ومواطنة، وفلسطينيي الـ 48 بلغ  6500 زائر.

وأوضحت أن شرطة السياحة في أريحا تعاملت في نفس الفترة مع 11 قضية أمن آثار، وشملت ضبط مواد أثرية، وضبط أدوات تستخدم للكشف عن المعادن، وإيقاف أعمال تجريف، وتفتيش أشخاص مشتبه فيهم وغيرها من القضايا، فيما أنجزت 12 قضية أمن سياحي، ومنها قضايا فض نزاعات وخلافات، وإيقاف باعة متجولين عن العمل لإرتكابهم مخالفات للقانون ولمضايقتهم للسياح.

#اريحا

الأكثر قراءة اليوم

مصادر: الرياض طلبت ضمانات أمريكية مقابل تطبيع العلاقات مع إسرائيل.. فما هي ؟!

ستغير العالم بأسره.. علماء يكتشفون "المادة المعجزة"

"حراك المعلمين" يعلن استمرار الإضراب رغم إعلام الحكومة التزامها بالاتفاقيات

ردود إسرائيلية على استئناف العلاقات بين السعودية وإيران

على خلفية الاحتجاجات : بن غفير يعزل قائد شرطة تل أبيب

العمادي يستقبل وينسلاند وهذا ما تم بحثه خلال اللقاء ..

نقلا الشهيد الخواجا إلى تل أبيب: اعتقال شخص من الرملة وآخر من كسيفة

الأخبار الرئيسية

معتز

من هو الشهيد معتز الخواجا منفذ عملية "ديزنغوف"؟

التربية: إعادة الخصومات للمعلمين على راتب آذار الجاري..

photo_2023-03-10_16-19-28

شهيد برصاص الاحتلال في قلقيلية

6dfd7f97-fa4f-462e-bb5b-b953c5097d67

موقف حماس والجهاد من المؤتمر الفصائلي المزعم عقده في جنين غداً السبت

n00194294-b

ردود إسرائيلية على استئناف العلاقات بين السعودية وإيران

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية