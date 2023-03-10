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رئيس الوزراء يحذّر من التداعيات الخطيرة لجرائم الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا

الجمعة 10 مارس 2023 06:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس الوزراء يحذّر من التداعيات الخطيرة لجرائم الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا



رام الله/سما/

 دعا رئيس الوزراء محمد اشتية، الإدارة الأميركية لممارسة ضغطها على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوقف جرائمها بحق شعبنا، محذرا من تداعياتها الخطيرة، ومحملا إسرائيل كامل المسؤولية عنها.

وقال اشتية في بيان صدر عن مكتبه، اليوم الجمعة، إن "القتل الممنهج يتواصل مستهدفا أطفالنا وهم في ريعان طفولتهم، وبواكير عطائهم، تاركين خلفهم دموعا لا تنقطع، تنسكب من مآقي الأمهات والآباء بفقد فلذات الأكباد، وثمرات القلوب".

وأضاف: "ففي تقاسم دموي بين جيش المستوطنين وجنود الاحتلال، استشهد الشاب عبد الكريم بديع الشيخ (21 عاما) برصاص مستوطن حاقد في قرية سنيريا، وبعد ظهر اليوم استشهد الطفل أمير مأمون عودة (16 عاما) من قلقيلية برصاص جنود الاحتلال".

وتقدم اشتية من ذوي الشهيدين، وعائلتيهما بأحر العزاء، وصادق مشاعر المواساة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته، ويسكنهما فسيح جناته.

#محمد اشتية

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