شهيد برصاص الاحتلال في قلقيلية

قلقيلة/سما/

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، عن استشهاد الطفل أمير مأمون عودة (١٦ عاماً) برصاص الاحتلال الحي في الصدر في قلقيلية.

واندلعت مواجهات بالقرب من المعبر الشمالي بمدينة قلقيلية، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي والمعدني صوب المواطنين، ما أدى لإصابة الطفل أمير برصاصة حي بالصدر، نقل على إثرها إلى مستشفى قلقيلية الحكومي لتلقي العلاج حيث وصفت إصابته بالحرجة، وأعلن الأطباء عن استشهاده، فيا جرى علاج إصابة أخرى بالرصاص المعدني ميدانيا.

وبارتقاء الطفل أمير عودة يرتفع عدد شهداء فلسطين منذ بداية العام إلى 81 شهيدًا، بينهم 15 طفلًا وسيدة واحدة.