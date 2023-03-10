الاحتلال يوقف البحث عن الشاب الذي وضع عبوة ناسفة داخل حافلة للمستوطنين جنوب القدس

القدس المحتلة/سما/

ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، إن قوات الأمن الإسرائيلية أوقفت عمليات البحث عن الشاب الفلسطيني الذي وضع عبوة ناسفة داخل حافلة للمستوطنين في مستوطنة "بيتار عيليت" جنوب القدس.

ووفقا لقناة كان العبرية، فانه تم إبلاغ سكان المستوطنة صباح اليوم برفع القيود عن حركتهم وأنه يمكن العودة للحياة بشكل طبيعي بعد أن تقرر إغلاق المستوطنة الليلة الماضية.

وأشارت إلى أن قوات كبيرة شاركت في عمليات البحث عن الشاب الذي وضع عبوة ناسفة على متن الحافلة.

ووفقًا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبري، فإن حريقًا صغيرًا اشتعل في حقيبة كانت على متن الحافلة، ولكن يبدو بسبب خلل ما لم تنفجر العبوة الناسفة التي وضعت داخل الحقيبة التي تم تفعيل العبوة بداخلها عن بعد.

وقال ضابط في الشرطة الإسرائيلية، إنه "لحسن الحظ تم تفادي كارثة كبيرة كانت ستقع لو انفجرت تلك العبوة".