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خدمات رفح يحصد المجد السابع ويتوج بلقب بطل الدوري الممتاز

الجمعة 10 مارس 2023 05:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
خدمات رفح يحصد المجد السابع ويتوج بلقب بطل الدوري الممتاز



غزة/سما/

حسم نادي خدمات رفح تتويجه بلقب الدوري الممتاز للمرة السابعة في تاريخه بعد الفوز على اتحاد خانيونس (2-1) في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب رفح ضمن منافسات الجولة ال22 والأخيرة من البطولة.

تقدم اتحاد خانيونس بالنتيجة بهدف أول سجله عمر أبو عبيدة قبل أن يعدل هلال غواش النتيجة للخدمات قبل نهاية الشوط الأول.

وانتظر خدمات رفح لحظة الحسم للدقائق الأخيرة حين سجل الخدمات الهدف الثاني عن طريق مهند أبو حسنين ليضمن حسم اللقب السابع.

وبهذا الفوز رفع خدمات رفح رصيده إلى 50 نقطة في المركز الأول، وبذلك لن يكون أي تأثير لمباراة شباب رفح والزوايدة التي كان يطمح الشباب بتعثر الخدمات ليخطف لقب الدوري.

#خدمات رفح

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