انتخاب شي جين بينغ بالإجماع رئيسا للصين

بكين/سما/

انتخب شي جين بينغ بالإجماع رئيسا لجمهورية الصين الشعبية ورئيسا للجنة العسكرية المركزية لجمهورية الصين الشعبية، اليوم الجمعة، في الدورة الجارية للمجلس الوطني الـ14 لنواب الشعب الصيني.

وتعهد شي جين بينغ، بالولاء للدستور في قاعة الشعب الكبرى في بكين، وفق ما أوردته وكالة شينخوا الإخبارية الصينية.

وبذلك يصبح شي جين بينغ أول رئيس صيني ينتخب ثلاث ولايات متتالية.

كما انتخب هان تشنغ نائبا للرئيس الصيني خلال الدورة السنوية للهيئة التشريعية الوطنية الصينية.

وانتخب تشاو له جي رئيسا للجنة الدائمة للمجلس الوطني الـ14 لنواب الشعب الصيني، كما جرى انتخاب 23 نائبا لرئيس المجلس الوطني الـ14 للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، أعلى هيئة استشارية سياسية في الصين. وانتخب وانغ دونغ فنغ أمينا عاما للمجلس.