هآرتس: لا يمكن لـ"إسرائيل" مهاجمة إيران دون مشاركة أمريكية أو عربية

القدس المحتلة/سما/

أفادت صحيفة عبرية، اليوم الجمعة، بأن المقاتلات الإسرائيلية لا يمكنها مهاجمة إيران دون مشاركة أمريكية أو عربية.

وذكرت صحيفة "هاآرتس" العبرية، اليوم الجمعة، أن إسرائيل لا يمكنها مهاجمة الأهداف المطلوبة في إيران من دون الولايات المتحدة الأمريكية أو دول عربية، حيث لا يوجد شريك لإسرائيل بشأن مهاجمة إيران.



ولم تشر الصحيفة العبرية، في معرض حديثها عن احتمال الهجوم الإسرائيلي على إيران، إلى من هي الدول العربية التي ممكن أن تساعد إسرائيل في هجومها المحتمل على إيران.

وجاء ذكر الصحيفة في الإشارة إلى أن الإيرانيين لم يدفنوا الاتفاق النووي بشكل نهائي، كما هو حال الإدارة الأمريكية أو دول الاتحاد الأوروبي، فضلا عن أن حالة الفوضى وعدم الاستقرار في إسرائيل والشكوك حول الديمقراطية في البلاد، تحول دون الخيار العسكري الإسرائيلي ضد البرنامج النووي الإيراني.



جاءت إفادة الصحيفة العبرية بالتزامن مع ما صرح به مختار محمدوف، السفير الأذربيجاني في إسرائيل، في وقت سابق من اليوم الجمعة، حيث قال إن بلاده لن تسمح لإسرائيل باستخدام أذربيجان كقاعدة للتزود بالوقود خلال أي هجوم تنفذه ضد إيران.





وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد صرح خلال لقائه مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أمس الخميس، بأن الهدف المشترك لبلديهما، هو منع إيران من الحصول على أسلحة نووية. وعقد اللقاء بين نتنياهو وأوستن، داخل مطار "بن غوريون" الدولي شرقي تل أبيب، بحضور وزير الدفاع الإسرائيلي يؤاف غالانت، ومستشار الأمن القومي تساحي هنغبي.



وقال نتنياهو: "لدينا أهداف مشتركة. أهمها منع إيران من الحصول على أسلحة نووية، وإفشال العدوان الإيراني، والحفاظ على الأمن والازدهار في المنطقة، وتوسيع دائرة السلام".



وأشار إلى أن واشنطن تستخدم القنوات الدبلوماسية كافة لتقييد ذلك. وحسب وسائل إعلام إسرائيلية، تم عقد اللقاء في المطار، بسبب الاحتجاجات على خطة الحكومة الإسرائيلية برئاسة نتنياهو، إحداث تغييرات على الجهاز القضائي في إسرائيل.



وبدوره، صرح وزير الدفاع الأمريكي بأن إيران تحقق تقدما خطيرا في المجال النووي، مضيفا أن "تصرفات إيران لا تهدد استقرار إسرائيل فقط بل العالم كله".