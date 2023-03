علماء يكتشفون "المادة المعجزة" التي ستغير كل شيء

اكتشف العلماء مادة جديدة تم وصفها بـ" المادة المعجزة"، ويمكن ضبطها لتغيير العالم بأسره، حيث تعمل عند درجة حرارة وضغط منخفض بما يكفي لاستخدامها فعليا في المواقف العملية.



وذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية أن هذه المادة كان العلماء يطاردونها منذ أكثر من قرن، في صنع مادة قادرة على نقل الكهرباء دون مقاومة، وتمرير المجالات المغناطيسية حول المادة.



وأشارت الصحيفة إلى أن اكتشافها يمكن أن يؤدي إلى شبكات طاقة قادرة على نقل الطاقة بسلاسة، مما يوفر ما يصل إلى 200 مليون ميغاوات، ويمكن أن تسهم أيضا في الاندماج النووي، وهي عملية طال انتظارها يمكن أن تخلق قوة غير محدودة.

وأفادت مجموعة من الباحثين في جامعة "روتشسر" الأمريكية، بقيادة العالم رانجا دياس، بأنها ابتكرت موصلا فائقا جديدا يمكنه العمل في درجة حرارة عادية وضغط أقل بكثير من المواد الفائقة التوصيل التي تم اكتشافها سابقا.

