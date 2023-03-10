  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وقفة دعم وإسناد للأسرى في بيت لحم

الجمعة 10 مارس 2023 03:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
وقفة دعم وإسناد للأسرى في بيت لحم



بيت لحم/سما/

شارك عشرات المواطنين، اليوم الجمعة، بوقفة دعم وإسناد للأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، في ساحة المهد بمدينة بيت لحم، على هامش ماراثون فلسطين الدولي التاسع.

ورفع المشاركون في الوقفة التي دعا إليها كل من: هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، وجمعية الأسرى المحررين، صورا للأسرى ويافطات كتب عليها باللغتين العربية والإنجليزية عبارات تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته بحق الأسرى.

ودعا مدير عام نادي الأسير في بيت لحم عبد الله الزغاري المشاركين في الماراثون، إلى نقل الواقع الصعب الذي يعيشه شعبنا جراء الاحتلال الإسرائيلي إلى شعوبهم، خاصة الأسرى الذين يسلبهم الاحتلال حقوقهم.

وقال: "أسرانا ليسوا وحدهم، بل شعبنا يلتف حول قضيتهم، ولا بد أن يأتي اليوم الذي ينتصر فيه السجين على السجان".

#بيت لحم

الأكثر قراءة اليوم

اشتية يعلن انتهاء ازمة النقابات بعد توقيع الاتفاقيات معها

جيش الاحتلال: "أخطأنا في نشر القوات والسيطرة" على اعتداءات المستوطنين بحوارة

مصادر: الرياض طلبت ضمانات أمريكية مقابل تطبيع العلاقات مع إسرائيل.. فما هي ؟!

لائحة اتهام ضد ضابط في الاحتلال استهدف مزارعين عُزّلا في قطاع غزة

"حراك المعلمين" يعلن استمرار الإضراب رغم إعلام الحكومة التزامها بالاتفاقيات

على خلفية الاحتجاجات : بن غفير يعزل قائد شرطة تل أبيب

وزير الدفاع الأمريكي يحثّ نتنياهو على الالتزام بتفاهمات العقبة

الأخبار الرئيسية

حماس والجهاد تتوعدان الاحتلال: القتل بالقتل والدم بالدم

59005350_303

استئناف العلاقات الدبلوماسية بين طهران والرياض

photo_2023-03-10_14-01-30

عشرات الإصابات جراء قمع الاحتلال مسيرات ضد الاستيطان بالضفة الغربية

img-20230310-000024-259-1678399261

"هآرتس" : منفذ عملية ديزنغوف كاد أن يقتل مزيدًا من الإسرائيليين

استشهاد شاب برصاص مستوطن قرب سلفيت

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية