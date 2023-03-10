وقفة دعم وإسناد للأسرى في بيت لحم

بيت لحم/سما/

شارك عشرات المواطنين، اليوم الجمعة، بوقفة دعم وإسناد للأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، في ساحة المهد بمدينة بيت لحم، على هامش ماراثون فلسطين الدولي التاسع.

ورفع المشاركون في الوقفة التي دعا إليها كل من: هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، وجمعية الأسرى المحررين، صورا للأسرى ويافطات كتب عليها باللغتين العربية والإنجليزية عبارات تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته بحق الأسرى.

ودعا مدير عام نادي الأسير في بيت لحم عبد الله الزغاري المشاركين في الماراثون، إلى نقل الواقع الصعب الذي يعيشه شعبنا جراء الاحتلال الإسرائيلي إلى شعوبهم، خاصة الأسرى الذين يسلبهم الاحتلال حقوقهم.

وقال: "أسرانا ليسوا وحدهم، بل شعبنا يلتف حول قضيتهم، ولا بد أن يأتي اليوم الذي ينتصر فيه السجين على السجان".