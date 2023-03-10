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طولكرم: مواطنون يؤدون صلاة الجمعة وسط ميدان جمال عبد الناصر دعما للأسرى

الجمعة 10 مارس 2023 03:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
طولكرم: مواطنون يؤدون صلاة الجمعة وسط ميدان جمال عبد الناصر دعما للأسرى



طولكرم/سما/

 أدى مواطنون صلاة الجمعة وسط ميدان جمال عبد الناصر بطولكرم، دعما وإسنادا للأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وجاءت هذه الفعالية بدعوة من فصائل العمل الوطني، ونادي الأسير، ومؤسسات الأسرى في المحافظة، ضمن فعاليات دعم الأسرى في خطوات "العصيان" التي يخوضونها رفضا لممارسات حكومة الاحتلال بحقهم.

وقال منسق فصائل العمل الوطني في طولكرم فيصل سلامة، لـ"وفا"، إن هذه الدعوة جاءت في ظل المجازر الإسرائيلية المستمرة بحق شعبنا وأسرانا وأسيراتنا الماجدات، والهجمة الشرسة والمسعورة من قبل إدارة سجون الاحتلال التي تقودها حكومة نتنياهو وبن غفير، بحق الأسرى.

وأضاف سلامة أن هذه الفعالية تأتي إسنادا للأسرى في معركتهم النضالية حتى تحقيق حريتهم، و"لنؤكد على وقوف شعبنا بكافة فئاته معهم، ورفع صوتهم عاليا في المحافل الدولية كافة، ورفع الظلم عنهم".

#طولكرم

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