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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الجمعة 10 مارس 2023 03:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



القدس المحتلة/سما/

 فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، معاريف، هآرتس)، الصادرة اليوم الجمعة.

"يديعوت أحرونوت"

- عملية في قلب تل أبيب: أحد الجرحى يصارع الموت

- منفذ العملية أطلق الرصاص في شارع ديزنكوف وأصاب ثلاثة أشخاص

- شرطي بلباس مدني وأحد المارة أطلقا الرصاص على منفذ العملية وقتلاه

- منفذ العملية: معتز خواجة (23 عاما) من نعلين قضى سنوات في السجون الإسرائيلية

- الرئيس الإسرائيلي هرتسوغ: ما يحدث كابوس

- الإطاحة السياسية: بن غفير يطيح بقائد شرطة تل أبيب لعدم تنفيذ تعليماته بكل ما يتعلق بالمظاهرات ضد الحكومة

- قائد سلاح الطيران يطيح بجنرال طيار لأنه يرفض الخدمة إذا أقرت قوانين إضعاف القضاء

"معاريف"

- عملية في ديزنكوف: منفذ العملية وصل إلى مركز تل أبيب وأطلق الرصاص وأصاب ثلاثة.. اثنان بوضع صعب والثالث إصابته متوسطة

- عالقون في نفس المكان: بعد تجميد الاتصالات بين المعارضة والائتلاف.. شارك عشرات آلاف الإسرائيليين بمظاهرات وإغلاق الشوارع

- هرتسوغ: ما حدث اليوم كابوس

- الإطاحة بقائد شرطة تل أبيب من قبل بن غفير

- قائد سلاح الطيران يطيح بجنرال طيار لأنه يقود احتجاج الطيارين ضد الحكومة

- استطلاع معاريف: الائتلاف يخسر الأغلبية والتساوي بعدد المقاعد بين "الليكود" و"يش عتيد" برئاسة لبيد

- المعارضة ستحصل على 64 مقعدا والائتلاف برئاسة نتنياهو على 56 مقعدا

- دول أوروبية تبادر إلى إصدار بيان مشترك ضد قانون إعدام منفذي العمليات

- اغتيال ثلاثة فلسطينيين في جبع

"هآرتس"

- منفذ العملية أطلق الرصاص على مطعم وأصاب ثلاثة وواصل إطلاق الرصاص حتى قتل

- غانتس يرد على الإطاحة بقائد شرطة تل أبيب: بن غفير ينفذ تطهيرا سياسيا

- رفيت هخت تكتب: بفضل الحكومة الأسوأ في تاريخنا انتهت إهانة اليسار

- العثور على عبوة في حافلة بمستوطنة "بيتار عيليت" ومطالبة السكان البقاء بالبيوت

- كرولينا لندسمن تكتب: الآن فهم اليمين ثمن الحرب على النخبة

#الصحف الاسرائيلية

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