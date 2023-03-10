فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، معاريف، هآرتس)، الصادرة اليوم الجمعة.
"يديعوت أحرونوت"
- عملية في قلب تل أبيب: أحد الجرحى يصارع الموت
- منفذ العملية أطلق الرصاص في شارع ديزنكوف وأصاب ثلاثة أشخاص
- شرطي بلباس مدني وأحد المارة أطلقا الرصاص على منفذ العملية وقتلاه
- منفذ العملية: معتز خواجة (23 عاما) من نعلين قضى سنوات في السجون الإسرائيلية
- الرئيس الإسرائيلي هرتسوغ: ما يحدث كابوس
- الإطاحة السياسية: بن غفير يطيح بقائد شرطة تل أبيب لعدم تنفيذ تعليماته بكل ما يتعلق بالمظاهرات ضد الحكومة
- قائد سلاح الطيران يطيح بجنرال طيار لأنه يرفض الخدمة إذا أقرت قوانين إضعاف القضاء
"معاريف"
- عملية في ديزنكوف: منفذ العملية وصل إلى مركز تل أبيب وأطلق الرصاص وأصاب ثلاثة.. اثنان بوضع صعب والثالث إصابته متوسطة
- عالقون في نفس المكان: بعد تجميد الاتصالات بين المعارضة والائتلاف.. شارك عشرات آلاف الإسرائيليين بمظاهرات وإغلاق الشوارع
- هرتسوغ: ما حدث اليوم كابوس
- الإطاحة بقائد شرطة تل أبيب من قبل بن غفير
- قائد سلاح الطيران يطيح بجنرال طيار لأنه يقود احتجاج الطيارين ضد الحكومة
- استطلاع معاريف: الائتلاف يخسر الأغلبية والتساوي بعدد المقاعد بين "الليكود" و"يش عتيد" برئاسة لبيد
- المعارضة ستحصل على 64 مقعدا والائتلاف برئاسة نتنياهو على 56 مقعدا
- دول أوروبية تبادر إلى إصدار بيان مشترك ضد قانون إعدام منفذي العمليات
- اغتيال ثلاثة فلسطينيين في جبع
"هآرتس"
- منفذ العملية أطلق الرصاص على مطعم وأصاب ثلاثة وواصل إطلاق الرصاص حتى قتل
- غانتس يرد على الإطاحة بقائد شرطة تل أبيب: بن غفير ينفذ تطهيرا سياسيا
- رفيت هخت تكتب: بفضل الحكومة الأسوأ في تاريخنا انتهت إهانة اليسار
- العثور على عبوة في حافلة بمستوطنة "بيتار عيليت" ومطالبة السكان البقاء بالبيوت
- كرولينا لندسمن تكتب: الآن فهم اليمين ثمن الحرب على النخبة