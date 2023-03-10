  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

فتوح يدين جريمة إعدام الشاب الشيخ

الجمعة 10 مارس 2023 03:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
فتوح يدين جريمة إعدام الشاب الشيخ



رام الله/سما/

أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح جريمة إعدام الشاب عبد الكريم بديع الشيخ (21 عاما) من قرية سنيريا جنوب قلقيلية، على يد مستوطن إرهابي.

وقال فتوح، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إن هذه الجريمة تؤكد توزيع الأدوار بين جيش الاحتلال والمستوطنين، الذراع الإرهابي لحكومة نتنياهو الفاشية، وبتحريض مباشر من وزرائه الذين يدعون إلى حرق الفلسطينيين وإزالتهم عن وجه الأرض أمثال سموتريتش وبن غفير.

وأضاف أن جريمة إعدام الشيخ هي استمرار لمسلسل القتل اليومي والحرق والتخريب الذي يمارسه الاحتلال الفاشي بأشكاله المختلفة، من خلال إطلاق يد المستوطنين وحمايتهم كما حدث بالأمس القريب في بلدة حوارة، حيث شارك جيش الاحتلال في عمليات الاعتداء على المواطنين العزّل وحرق منازلهم وتخريب ممتلكاتهم، الأمر الذي قوبل بإدانة واستنكار من المجتمع الدولي، دون اتخاذ أي خطوات جدية لردع ومعاقبة الاحتلال على جرائمه اليومية بحق أبناء شعبنا.فت

#روحي فتوح

الأكثر قراءة اليوم

اشتية يعلن انتهاء ازمة النقابات بعد توقيع الاتفاقيات معها

جيش الاحتلال: "أخطأنا في نشر القوات والسيطرة" على اعتداءات المستوطنين بحوارة

مصادر: الرياض طلبت ضمانات أمريكية مقابل تطبيع العلاقات مع إسرائيل.. فما هي ؟!

لائحة اتهام ضد ضابط في الاحتلال استهدف مزارعين عُزّلا في قطاع غزة

"حراك المعلمين" يعلن استمرار الإضراب رغم إعلام الحكومة التزامها بالاتفاقيات

على خلفية الاحتجاجات : بن غفير يعزل قائد شرطة تل أبيب

وزير الدفاع الأمريكي يحثّ نتنياهو على الالتزام بتفاهمات العقبة

الأخبار الرئيسية

59005350_303

استئناف العلاقات الدبلوماسية بين طهران والرياض

photo_2023-03-10_14-01-30

عشرات الإصابات جراء قمع الاحتلال مسيرات ضد الاستيطان بالضفة الغربية

img-20230310-000024-259-1678399261

"هآرتس" : منفذ عملية ديزنغوف كاد أن يقتل مزيدًا من الإسرائيليين

استشهاد شاب برصاص مستوطن قرب سلفيت

مصادر: الرياض طلبت ضمانات أمريكية مقابل تطبيع العلاقات مع إسرائيل.. فما هي ؟!

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية