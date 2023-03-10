رام الله/سما/

تصدر خبر استشهاد ثلاثة شبان برصاص الاحتلال في جبع، وطفل من جنين متأثرا بجروحه، عناوين الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الجمعة.

كما أبرزت الصحف الثلاث تأكيد رئيس الوزراء محمد اشتية التزام الحكومة بجميع الاتفاقات الموقعة مع النقابات، إضافة لمواصلة الأسرى في سجون الاحتلال خطوات "العصيان" ضد إجراءات وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير.

وفيما يلي أبرز العناوين:

الحياة الجديدة:

_ الاحتلال يغتال ثلاثة شبان من جبع واستشهاد فتى من جنين متأثرا بجروحه

_ استشهاد شاب وإصابة 3 إسرائيليين بعملية إطلاق نار في تل أبيب

_ الرئيس يعزي رجل الأعمال سعيد برانسي بوفاة زوجته

_ الهباش يسلم البابا فرنسيس رسالة من الرئيس عباس

_ اشتية: ملتزمون بجميع الاتفاقات الموقعة مع النقابات

_ أبو ردينة: نخوض معركة وطنية كبرى دفاعا عن القدس والقرار الوطني المستقل

_ الأسرى يواصلون "العصيان" ويعتصمون اليوم في ساحات السجون

_ لجنة في الكنيست الإسرائيلية تصادق على إلغاء "الانفصال عن أربع مستوطنات"

_ 45 عضو كونغرس يطالبون بايدن بحماية حل الدولتين ومنظمة دولية تلغي عقد مؤتمرها في تل أبيب

_ السعودية وروسيا: لا استقرار في الشرق الأوسط دون حل للقضية الفلسطينية

الأيام:

­_ قوات الاحتلال تعدم ثلاثة شبان في جبع واستشهاد طفل من جنين متأثرا بإصابته

_ استشهاد شاب وإصابة خمسة إسرائيليين بعملية وسط تل أبيب

_ الأسرى يصعدون خطوات "العصيان"

_ وزير إسرائيلي يقتحم الحرم الإبراهيمي والمستوطنون يصعدون من اعتداءاتهم

_ لجنة "كنيست" تصادق على مشروع قانون يمهد للتراجع عن إخلاء أربع مستوطنات

_ لقاء المطار: أوستن يعرب لنتنياهو عن قلق أميركا من عنف المستوطنين

_ الحكومة توقع اتفاقات مع اتحاد المعلمين والنقابات المهنية لمعالجة قضية العلاوات

_ 45 عضو كونغرس يطالبون بايدن بحماية حل الدولتين

القدس:

_ 4 شهداء في جبع ومخيم جنين

_ استشهاد المنفذ... إصابة 5 إسرائيليين في عملية إطلاق نار في تل أبيب

_ إصابات ومداهمات والاعتداء على طفلين بالخليل

_ مظاهرات واسعة ضد نتنياهو ومحاولات لمنعه من السفر

_ الأسرى بسجون الاحتلال يواصلون "العصيان" لليوم الـ 24

_ المصادقة على إلغاء قانون الانسحاب من مستوطنات شمال الضفة

_ اوستن يحث نتنياهو على الالتزام بتفاهمات العقبة

_ تسليم جثمان الشهيد سفيان نواف الخواجا اليوم