عشرات الإصابات جراء قمع الاحتلال مسيرات ضد الاستيطان بالضفة الغربية

محافظات/سما/

أصيب العشرات من المواطنين، اليوم الجمعة، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، للمسيرات الأسبوعية في الضفة الغربية.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص المطاطي، وقنابل الغاز بكثافة تجاه المواطنين المشاركين في تلك المسيرات المنددة بالاستيطان والتهويد المتواصل في أراضيهم.

واندلعت المواجهات في بلدة بيتا جنوب نابلس وبيت دجن شرقًا، ومنطقة الزاوية وبلدة بيت أمر في الخليل، وبلدة كفر قدوم في قلقيلية.

وفي نابلس، أصيب عدد من المواطنين بالاختناق وآخر نتيجة سقوطه، جراء قمع قوات الاحتلال ، مسيرة بيت دجن الأسبوعية المناهضة للاستيطان شرق نابلس.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص، وقنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع، صوب المشاركين في المسيرة، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق.

وأفاد مدير الإسعاف في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل، بأن 10 مواطنين أصيبوا بالاختناق بالغاز وتم تقديم العلاج لهم ميدانيا.

وفي كفر قدوم، أصيب ثلاثة مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق.

وفي مدخل بلدة بيت أمر شمال الخليل، أصيب عشرات المواطنين، بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز السام المسيل للدموع، أطلقه جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات اندلعت على مدخل بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وأفادت مصادر محلية، بأن مواجهات اندلعت على مدخل البلدة، أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع تجاه المواطنين ومنازلهم، ما أدى لإصابة العشرات منهم بحالات اختناق.